Guardrail divelto su una strada di campagna: richiesto l’intervento delle autorità

Stava facendo un allenamento su una stradina nelle campagne di Tuturano, frazione del comune di Brindisi, quando ad un tratto l’occhio inevitabilmente è caduto su un guardrail completamente divelto. Impossibile non pensare al peggio, impossibile non preoccuparsi. Per questo telefonino alla mano ha fotografato l’incresciosa situazione avvisando immediatamente i media locali e le competenti autorità. Una situazione pericolosa quella che si sta verificando su Strada per Paticchi, per l’appunto nelle campagne tuturanesi.

Come si può vedere dalla foto in copertina a questo articolo la strada di campagna, nel punto fotografato dal cicloamatore, supera un canale piuttosto profondo, che nei periodi invernali è spesso pieno d’acqua. Il guardrail in quel punto non esiste proprio nella sua interezza, causando un ovvio pericolo per gli automobilisti, ma anche per chi transita sulla strada, visto che la zona è frequentata da sportivi che vanno a correre o che fanno una passeggiata in bici.

Massima attenzione

La notizia è stata riportata anche da diversi media locali. I guardrail sono delle importanti protezioni che impediscono che i veicoli, ma anche la gente comune, possa uscire fuoristrada riportando danni piuttosto seri. E la situazione che si è venuta a creare appunto a Tuturano è davvero molto seria.

Tra l’altro la strada, visto che si trova in aperta campagna, è anche percorsa da mezzi agricoli come trattori e camion di varia grandezza, per cui c’è pericolo anche per chi lavora nella zona, visto che non lontano ci sono delle aziende agricole. Chi dovesse trovarsi a percorrere la stradina nelle ore notturne poi rischia ancora di più.

Sicuramente le autorità prenderanno provvedimenti su questa incresciosa situazione, che rischia di mettere in serio pericolo la gente. Non è escluso che si procederà ad indagare circa le modalità con il quale la protezione stradale sia stata rimossa, sul caso si attendono quindi eventuali aggiornamenti.