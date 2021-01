Guarda la tv e muore in casa da solo: 75enne trovato un mese dopo, forse ha avuto un malore

Una triste storia arriva da Francavilla Fontana, grosso centro abitato della provincia di Brindisi, dove nella giornata del 3 gennaio un uomo di 75 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. L’uomo, stando ai primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, sarebbe deceduto forse un mese fa.

Lo hanno trovato i Vigili del Fuoco di Francavilla disteso sul pavimento nella sua camera da letto. Al momento del dramma pare che l’anziano fosse da solo in casa e stava guardando la televisione. I pompieri sono stati allertati dai vicini, che da giorni non vedevano l’uomo e anche perché dall’appartamento proveniva un odore nauseabondo. Quando sono arrivati i soccorritori hanno forzato la porta di ingresso e sono entrati in casa.

Non ci hanno messo molto a capire che in quella casa situata in via Arciprete, nel centro di Francavilla Fontana, fosse accaduto un dramma. Il decesso del 75enne sarebbe avvenuto forse a causa di un malore, ma questi particolari saranno le successive indagini a chiarirli. Erano circa le 11:00 di domenica mattina quando i pompieri sono entrati nell’appartamento in cui viveva la vittima. Sul posto è stata fatta arrivare un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

Città sotto shock

Per motivi di privacy le generalità dell’anziano non sono state rese note, questo anche per proteggere i famigliari ma anche per la delicatezza della vicenda. Il televisore era ancora acceso, per questo gli investigatori sono riusciti a ricostruire parzialmente gli ultimi momenti di vita del 75enne. Il cadavere è stato ispezionato dal medico legale, il quale ha confermato che il decesso della vittima sia avvenuto almeno nei primi giorni di dicembre 2020. Il corpo era infatti in avanzato stato di decomposizione. Da quanto si apprende dai media locali l’uomo viveva da solo.

Adesso i carabinieri stanno procedendo a verificare semmai l’anziano avesse dei congiunti in città o nelle zone limitrofe, anche per chiarire le circostanze in cui è maturato il dramma. La notizia di quanto accaduto si è sparsa immediatamente nell’intera città di Francavilla Fontana e anche nei paesi vicini, destando apprensione e sconcerto tra gli abitanti. Quanto accaduto nel brindisino non è il primo episodio del genere che si verifica nel nostro Paese.

In questo particolare periodo, in cui il mondo intero è alle prese con la pandemia provocata dal coronavirus Sars-CoV-2, molti anziani restano soli a causa delle restrizioni imposte agli spostamenti dal Governo centrale. Quello accaduto a Francavilla Fontana potrebbe proprio essere un dramma della solitudine, come purtroppo molti altri che sono accaduti in Italia. Nelle prossime ore sul caso potranno sicuramente conoscersi ulteriori particolari.