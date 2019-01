Grosseto, tentato stupro in pieno giorno: la denuncia della vittima

Si sono già avviate le indagini per scoprire l’identità dei due malviventi che hanno tentato di violentare sessualmente una 25enne nella periferia di Grosseto, intorno alle 7 di mattina. La ragazza aveva appena parcheggiato la macchina e si stava dirigendo presso la ditta a piedi, quando all’improvviso è stata colta alle spalle da due ragazzi alti e ben vestiti, che avrebbero tentato di abusare di lei.

La 25enne è arrivata in ditta in completo stato di shock, raccontato in lacrime ai colleghi e al fidanzato quanto era appena accaduto. Con ancora i vestiti strappati per il tentativo di violenza subito, è stata fatta la denuncia ai carabinieri che stanno provvedendo al riconoscimento dei due malviventi.

Il racconto della vittima

Non sembra esserci troppa speranza per i due stupratori di poter scappare, poichè la vittima ha affermato di essere riuscita a colpire uno di loro nel tentativo di liberarsi, graffiandolo in un braccio. I carabinieri hanno proceduto ad esaminare i materiali rimasti sotto alle unghie della 25enne, che potrebbero fare la differenza nelle indagini.

Il racconto fatto dalla vittima è stato estremamente dettagliato. La 25enne afferma di essere stata spinta dalle spalle in un cespuglio da uno dei due malviventi, che ha subito provato a colpirla alla nuca per farle perdere i sensi. Mentre uno faceva da palo essendo pieno giorno ed in una strada trafficata, l’altro ha iniziato a strapparle i vestiti. La ragazza è riuscita fortunatamente a divincolarsi con calci e pugni, ed un’auto che è passata all’improvviso sul vicolo, ha spaventato i due aggressori, e ha fatto sì che scappassero lasciando la 25enne libera.

La ragazza ha descritto i due malviventi come alti, ben vestiti, con un giubotto di pelle ed è certa fossero di origine africana. Da quanto si apprende, la descrizione fisica fatta dalla giovane è stata molto dettagliata, e questo lascia sperare che possa far sì che si ritrovino al più presto i due aggressori. Parole di grande sgomento arrivano anche dal sindaco di Grosseto, preoccupata per l’aumento di questi episodi di violenza che si stanno verificando anche in pieno giorno.