Un brutto episodio di violenza quello successo a Follonica, in Toscana, durante il concerto di un rapper pochi giorni fa. Nel corso dell’esibizione di Rondodasosa presso il Disco Village, l’artista ha infatti sferrato un pugno in faccia ad un ragazzo nel pubblico, in un attacco di ira ripreso dai cellulari di diversi fan e finito immediatamente sul web.

Nel video si vede il rapper sul palco che si esibisce indossando una felpa celeste e bianca col cappuccio tirato sopra la testa. Ad un certo punto Rondodasosa si avvicina al pubblico, e all’improvviso esplode la violenza, con un pugno molto forte sferrato velocemente al volto di un fan. La sicurezza interviene immediatamente per allontanare il ragazzo colpito.

Per il momento è disponibile solo la ricostruzione dei fatti da parte del rapper, che ha pubblicato nelle storie di instagram alcuni commenti su quanto successo, cercando di giustificarsi e attaccando la sua vittima. “Riguardo al fatto del live di Follonica, mi scuso per il gesto, ma da quando sono entrato la prima fila di persone continuava a toccarmi nella zona del polso e del torace dove avevo il mio orologio e la mia collana, ROBA DI VALORE“, ha scritto il 20enne.

Rondodasosa, nome d’arte del rapper milanese Mattia Barbieri già colpito da un Daspo da tutti locali di Milano per una rissa, sostiene di aver sentito una mano tirare sul polso, e pensando di essere sul punto di subire un furto ha pensato: “non mi farò prendere l’orologio da un ragazzino qualunque, ho sudato due anni per ottenerlo“. Inizialmente il rapper chiede scusa, riconoscendo di avere sbagliato, ma dicendo di esigere rispetto.

Poi però l’attacco contro il fan, accusato del tentato furto: “Non puoi venire ai miei live a cercare di rubare e poi te ne vai a denunciare perché ti prendi le conseguenze, io sono là per lavorare e portare il pane a casa“. Infine in un’altra storia sul social lo screenshot da una chat di Whatsapp, nella quale qualcuno informa Rondodasosa che la questura ha aperto un’indagine su quanto successo.