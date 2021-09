Il Governo, per favorire le vaccinazioni e evitare il rischio di chiusure in autunno, dal 15 ottobre ha esteso l’obbligo di presentare il Green Pass per accedere a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati.

Fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid, il pass dovrà essere presentato da tutti i lavoratori, anche esterni, per accedere a qualsiasi luogo di lavoro. La norma si applica anche a lavoratori autonomi e domestici nel caso di ingresso in casa di clienti.

I luoghi dove il Green Pass è obbligatorio

Il Green Pass è già obbligatorio per potersi sedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti, mentre i clienti dei tavoli all’aperto non è richiesto. Da metà ottobre dovranno presentarlo sia i clienti che lo stesso personale delle attività. Il pass resta obbligatorio nelle ipotesi già previste in precedenza, quindi aerei, navi, treni intercity, intercity notte…in generale per tutti i mezzi infraregionali, esclusi i traghetti che navigano sullo Stretto di Messina.

Dal 15 ottobre il Green Pass sarà richiesto anche a chi lavora sui trasporti. Come tutti gli altri lavoratori, anche i dipendenti di negozi di qualsiasi tipo, dal 15 ottobre, dovranno avere un certificato per poter andare a lavoro, mentre non sarà così per i clienti. Il certificato è obbligatorio per i dipendenti di centri estetici e terme e va richiesto nel caso di ingresso in spa, terme e centri benessere.

Il Green Pass è obbligatorio per tutte le strutture al chiuso, dalla palestre alle piscine. Dal 15 ottobre verrà richiesto il pass anche per accedere agli uffici giudiziari anche se non tutti saranno tenuti a presentarlo. Rimangono esclusi difensori, periti, imputati, parti civili e testimoni. Obbligo di mostrare il certificato verde per chi lavora in supermercati e centri commerciali, così come resta in vigore l’obbligo del pass per accedere a mostre e musei, eventi, cinema, teatri e spettacoli anche all’aperto.

Dove non occorre mostrare il Green pass

Nessuna estensione dell’obbligo di presentare il pass per poter entrare in chiese e altri luoghi di culto. Al momento il Green pass non è richiesto per entrare in parrucchieri e centri estetici. Esenti dall’obbligo di esibirlo sono anche i frequentatori di centri sportivi all’aperto. Non è previsto l’obbligo di mostrare un certificato verde per i clienti di supermercati e centri commerciali.