Grease: il film musical anni 80 denigrato dagli haters per contenuti misogini

Il cult movie, musical più famoso di tutti i tempi, Grease, si trova nel mirino degli haters, che lo accusano di sessismo e misoginia. E così anche “Grease”, il musical del 1978 interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John, viene lapidato in nome del politicamente corretto.

Denigrato durante la messa in onda la sera del 26 dicembre in Gran Bretagna sul canale BBC1. i giovani si sono scagliati con lo stesso film campione d’incassi d’ltri tempi. definendolo assolutamente a favore della violenza sessuale, sessista, omofobo,A finire nel mirino alcune delle scene più famose del film. Le donne – è stato scritto – non devono cambiare il proprio carattere per poter conquistare un uomo come Danny Zuko.

I protagonisti sono Danny, scapestrato americano, che si innamora di Sandy, brava ragazza australiana, venuta per l’estate nella cittadina americana e che frequenta la Rydell High SChool, lei classica brava ragazza, lui vuole cambiarla in ogni maniera, alla fine del film lei avrà una sorta di rivalsa, entrando in una banda come Danny.

Alcune protagoniste però tra cui Rizzo, un’amica di Sandy che rimane incinta, viene bullizzata nel film, vittima di slut-shaming, anche per questo è sotto attacco, e in una scena un amico di Danny guarda sotto le gonnelle delle ragazze, sotto le gradinate del campo sportivo dove si allenano i ragazzi della Rydell. Per molti viene definita una goliardata, ma questo non è stato molto digerito dai giovani oggi.

D’altronde si tratta di un film ambientato negli anni 50, twittano molti giovani, cosa vi aspettavate? C’è chi ne chiede la cancellazione dai palinsesti tv, chi pretende non sia mai più mandato in onda. Il Daily Mail ha riportato la valanga di critiche. «Con Grease si tocca il picco di omofobia», «Grease è misogino, sessista e un po’ stupido», «Grease fa schifo a così tanti livelli e il messaggio è pura misoginia».