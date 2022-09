Grave incidente sulla A12, morta una bambina di 5 anni

Ascolta questo articolo

Un gravissimo incidente stradale sulla A12 Genova Livorno ha provocato, nella mattinata di giovedì 1 settembre, la morte di una bambina. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10:30 del mattino sulla carreggiata in direzione di Genova, all’altezza del chilometro 122, che si trova tra i caselli di Versilia e Massa.

Le prime ricostruzioni dell’incidente, effettuate grazie ai testimoni che hanno assistito alla tragedia, spiegano che una macchina si sia cappottata dopo un tamponamento, prendendo fuoco. Un boato fortissimo è stato seguito da fiamme alte, che hanno subito fatto capire la gravità dell’incidente appena avvenuto.

A bordo del mezzo c’erano quattro persone, una famiglia di origine marocchina, ma residente a Reggio Calabria, composta da padre, madre e due figlie. A perdere la vita sarebbe stata la più piccola delle due bambine, che aveva 5 anni e che è stata sbalzata fuori dall’abitacolo attraverso il finestrino del mezzo ed è morta sul colpo.

La sorella maggiore, che ha 10 anni, è invece rimasta ferita nell’incidente, così come i genitori delle due bambine. Tutti e tre sono stati trasportati in codice giallo presso l’ospedale delle Apuane. Nessuno dei tre sopravvissuti sarebbe in condizioni preoccupanti. Sulla seconda vettura coinvolta nel tamponamento viaggiavano invece due persone, un uomo ed una donna, che sono rimasti praticamente illese nell’incidente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, le ambulanze della Croce Verde di Pietrasanta e della Misericordia di Viareggio, la polizia stradale e il personale della Salt. Anche l’elisoccorso Pegaso era stato allertato, e per consentirne l’arrivo sono state chiuse entrambe le corsie dell’autostrada. Solo dopo il suo atterraggio, è stata riaperta la corsia in direzione sud. La corsia nord, dove è avvenuto il tragico incidente, è invece rimasta chiusa per consentire alle autorità di poter fare i rilievi del caso.