Un sabato sera, quello appena trascorso, di apprensione per i familiari di Draghi, rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha richiesto il suo ricovero, in codice rosso, all’ospedale Umberto I.

Anche se la dinamica del sinistro, che è accaduto alle ore 21:00 di sabato, tra viale Tiziano e Piazzale Manila, è ancora in fase di accertamento, l’impatto è stato fortissimo, al punto che Draghi, a bordo del suo Sh 150, è rimasto sull’asfalto, lamentando un forte dolore alla gamba.

L’accaduto

Nello scontro la l’Sh 150 e una Skoda, ad avere la peggio è stato proprio Draghi. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e gli operatori del 118, resisi conto della gravità della situazione, hanno stabilizzato la gamba, trasportando l’uomo, in codice rosso, in Policlinico, dove attualmente risulta ricoverato.

La persona rimasta coinvolta nel violento impatto non è il premier Mario Draghi, ma il fratello secondogenito Marcello Draghi, classe 1952 che è stato sottoposto agli accertamenti all’esito dei quali è emersa una frattura, che lo potrebbe tenere fermo per almeno 20 giorni. Mentre il 70enne è ricoverato, sono in corso gli accertamenti dell’esatta dinamica che lo ha portato a sbalzare dalla sella del suo scooter Honda Sh, dopo aver impattato con una Skoda Fabia, condotta da un 46enne italiano.La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale di Roma Capitale.

A eseguire i rilievi, il gruppo Parioli, che sta cercando di verificare eventuali responsabilità del sinistro. Non sarebbe invece ferito il conducente della macchina coinvolto nell’impatto. Come leggiamo dalla biografia del premier, Mario Draghi, che discende da una famiglia benestante, con il padre Carlo banchiere e la madre, Gilda Mancini, farmacista, è il primo di tre fratelli: Andreina, che è una storica dell’arte e Marcello, imprenditore. Proprio su quest’ultimo si concentrano le attenzioni della famiglia, preoccupata per le sue condizioni di salute.