Gratta e Vinci, biglietto vincente da 5 milioni ma la fortuna si riprende tutto: "Non è giusto.."

Nel mondo spesso accadono degli episodi che lasciano le persone senza parole.

In queste ore ad un cittadino italiano è capitato una disavventura davvero molto spiacevole, vediamo di cosa si tratta e che cosa è accaduto.

Sogni distrutti

Siamo a Torre Pellice, in provincia di Torino. Qui vive un uomo di 33 anni che lo scorso anno è stato baciato letteralmente dalla fortuna, in quanto comprando un Gratta & Vinci e spendendo pochi euro ne ha vinti grazie al biglietto ben 5 milioni. Una dea bendata davvero generosa, ma però le cose non sono andate come sperava.

Molto probabilmente il giovane, preso dall’entusiasmo, non ha pensato molto alle conseguenze che il suo comportamento poteva avere, e quindi visto che aveva vinto tanti soldi ha pensato di lasciare il lavoro da dipendente e aprire una azienda tutta sua, ma non solo ha anche comprato una villa e acquistato una suv molto costoso, dicendo addio alla sua utilitaria. Qualcuno nella zona ha capito quindi che fosse lui il vincitore dei 5 milioni di euro e quindi è stato derubato subito dopo lo scorso Natale. I ladri portarono via lingotti d’oro per un valore di 250 mila euro.

Domenica scorsa il 33enne è stato nuovamente derubato. Questa volta ad agire sarebbero stati dei malviventi che parlavano con accento straniero e, dopo aver legato sia lui che la moglie gli hanno convinti a farsi dire dove si trovassero i lingotti. I ladri sono riusciti nel colpo portando via lingotti e altri oggetti per un valore di 500mila euro. L’uomo e la moglie sono riusciti a liberarsi chiamando le forze dell’ordine, che adesso stanno procedendo con le indagini del caso.