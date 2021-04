Gratta e Vinci, 40enne vince 3 milioni di euro in un mese: scatta l’inchiesta

Baciato dalla fortuna si, ma se questo accade per ben due volte in un mese forse c’è qualcosa di strano. Almeno, questo è ciò che hanno pensato gli investigatori, dopo che un uomo ha vinto per ben due volte cifre milionarie al Gratta e Vinci nel giro di appena 30 giorni. Fortuna, caso o truffa? Scattano le indagini.

La fortuna, si sa, è cieca. Ma quando bacia per due volte la stessa persona in un così breve lasso di tempo, forse è meglio approfondire ed indagare. Quando il vincitore in questione ha richiesto di incassare il suo secondo premio milionario è scattato lo stupore, quindi il dubbio da parte dell’autorità vigilante che quella vincinta potesse in realtà celare molto altro.

Si è quindi disposta l’apertura di una indagine a Verona nei confronti di un uomo di 40 anni di origini brasiliane, che ha richiesto l’incasso dei due tagliandi milionari. L’inchiesta ha avuto inizio in seguito alla segnalazione fatta dall’Ufficio di informazione bancaria della Banca d’Italia. L’ente di vigilanza ha infatti segnalato la questione alla Guardia di Finanza dopo la disposizione di un bonifico pari a 800 mila euro verso un conto su una banca brasiliana.

A questa operazione bancaria, si è aggiunta anche quella dell’emanazione a firma dello stesso brasiliano, di un assegno circolare per una non ancora chiara donazione. Il legale del vincitore ha dichiarato che le indagini sono un atto dovuto. Sulla vincita fortuna, ancora non sono emerse invece delle anomalie.

Il 4 febbraio scorso l’uomo, residente a Mantova e di professione piastrellista, ha vinto un milione di euro con un biglietto preso in una tabaccheria del modenese. Successivamente, a poche settimane di distanza, ha vinto altri due milioni di euro con un biglietto stavolta acquistato con un suo amico a Garda, nel Veronese.

Il legale del vincitore ha tenuto a sottolineare che, sebbene ci siano due indagini pendenti presso la Procura di Roma per un accesso abusivo al sistema informatico di Lottomatica, il suo assistito non è destinatario di accertamenti di alcun genere.