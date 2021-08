Gli incidenti che capitano in casa rischiano di essere tra i più terribili. Spesso, le vittime sono bambini molto piccoli che, in seguito a una disattenzione del genitore possono rischiare di farsi molto male. Un caso del genere è accaduto a una bambina di un anno che ha riportato diverse ustioni al corpo perché travolta da una pentola di acqua bollente mentre era in cucina con la mamma. Ecco la dinamica e cosa è successo.

In questo momento, la bambina di un anno, proprio per le gravi ustioni che ha riportato al volto, le spalle e anche altre aree del corpo, è in prognosi riservata e si trova nel Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale di Padova. L’incidente di cui è rimasta vittima è accaduto nella giornata del 23 agosto quando la pentola di acqua bollente che stava cuocendo si è rovesciata e l’ha travolta.

Prima è stata portata all’ospedale di Gorizia e poi, considerando le sue condizioni, è stata trasportata in elisoccorso a Padova. La bambina si trovava in cucina con la madre intenta a cucinare. Secondo il racconto della madre, la piccola si è avvicinata ai fornelli dove stava cuocendo la pentola di acqua bollente che la bambina ha urtato e l’ha travolta. Un incidente che ha causato diverse ustioni al viso, al collo e anche al torace della piccola di un anno.

La madre, a quel punto, ha contattato immediatamente i soccorsi che sono giunti all’istante portandola all’ospedale San Giovanni di Dio e, poi, da lì a Padova, dove si trova in prognosi riservata per ricevere tutte le cure del caso. Il Centro Grandi Ustionati di Padova è molto noto e, considerando le ustioni riportate, è stata l’unica soluzione possibile.

I medici, attualmente, sono alquanto cauti senza sbilanciarsi riguardo le condizioni della piccola. Il quadro clinico, comunque, secondo i medici e lo staff sanitario, è particolarmente critico.