Glory, 29enne incinta affetta da tumore al seno, si sottopone a cure leggere: muore a tre mesi dal parto

Ad una giovane 29enne di Treviso era stato diagnostico un tumore al seno ma, trovandosi nei primi mesi di una gravidanza tanto desiderata, ha preferito sottoporsi ad una chemioterapia leggera per proteggere la bimba che portava in grembo, rifiutando quindi di abortire e riservandosi le cure più forti successivamente al parto: purtroppo, però, è drammaticamente deceduta domenica sera.

Glory Obibo, di origine nigeriana, era arrivata nove anni fa a Treviso, dove si era innamorata di Samuele Nascimben: con lui aveva desiderato fortemente di diventare madre ma, durante gli esami di controllo tipici del primo mese, le era stata diagnosticato il tumore al seno che, invece, durante i primi sintomi, aveva fatto pensare ad una mastite.

La scelta del percorso terapeutico più leggero

Si era quindi subito sottoposta ad un intervento chirurgico che però aveva messo in luce, rispetto alle previsioni, una fase più avanzata della malattia, caratterizzata dal tumore triplo negativo alla mammella. A questo punto, Glory aveva deciso di intraprendere il percorso terapeutico meno invasivo per proteggere la sua bimba che portava in grembo riservandosi, successivamente al parto, la terapia farmacologica più forte ed indicata.

Dopo che la bambina, a cui è stato dato il nome Greta, è nata in perfetta salute, la madre si è sottoposta alle cure più forti ma, purtroppo, era troppo tardi, e la giovane è drammaticamente deceduta, dopo soli tre mesi dal parto, presso la Casa dei Gelsi di Treviso, una struttura di assistenza immersa nel verde.

Il corteo funebre è previsto per venerdì 23 agosto alle ore 10:00, dalla Casa dei Gelsi di Treviso fino alla chiesa di Dosson di Casier, in provincia di Treviso, per lo svolgimento delle esequie funebri delle 10:30: la famiglia ha chiesto di non regalare fiori, bensì di fare offerte per l’associazione Advar Onlus che gestisce la Casa dei Gelsi, dove la donna è deceduta. Glory sarà poi sepolta presso il cimitero di Dosson.