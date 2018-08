Gli italiani sono il popolo più ignorante d’Europa

Come troppo spesso leggiamo sui mezzi di informazione, le classifiche internazionali continuano a non sorridere al nostro Paese. Ormai chiunque è al corrente che l’Italia è una delle nazioni con il più alto livello di corruzione, ma stando all’ultimo sondaggio condotto annualmente da Ipsos Mori, si può altresì evincere che i più ignoranti del Vecchio Continente sono proprio gli abitanti del Bel Paese.

La società britannica, celebre per le sue analisi e ricerche di mercato, ci tiene però a precisare che per ignoranza si deve intendere la scarsa percezione della realtà in cui si vive. Non a caso per stilare la graduatoria si è utilizzato un requisito riassumibile nel “perils of perception“, in altre parole “i pericoli della percezione“. Ignorante non deve quindi essere considerato con l’accezione di poco istruito o anafabeta, ma più semplicemente colui che è poco al corrente della realtà in cui abita.

Tenendo conto di questo elemento, i paesi che hanno un’errata impressione o una frammentaria conoscenza della realtà che caratterizza la propria nazione, occupano per forza di cose le posizioni più alte. L’indagine viene infatti condotta intervistando per ogni paese un campione di 11.000 persone. Le domande poste riguardano le statistiche su omicidi, terrorismo, salute, sicurezza e altri elementi che contraddistinguono lo stato di appartenenza.

Per dare un esempio più concreto, lo scorso anno gli intervistatori hanno domandato se rispetto all’anno 2000 gli omicidi commessi nella propria nazione fossero aumentati o diminuiti, così come il numero di attacchi terroristici dopo l’attentato alle Torri Gemelle del 2001.

Sulla base dei risultati raccolti, quello italiano è risultato essere un popolo poco al corrente della realtà che lo circonda. In Europa nessuno ha totalizzato un risultato peggiore, mentre a livello globale i meno informati in assoluto sono stati nell’ordine gli abitanti del Sud Africa, del Brasile e delle Filippine. L’Italia figura qui al dodicesimo posto, preceduta da Argentina, Arabia Saudita, Turchia e Messico.

Tutto ciò rende ovviamente gli italiani più vulnerabili in fatto di fake news, e allo stesso tempo non onora la storia di un Paese storicamente considerato la culla della civiltà occidentale.