Giuseppe Ippolito: "Chi ha già avuto il Covid non deve vaccinarsi"

“Chi ha già avuto il Covid non si deve vaccinare perché ha sviluppato degli anticorpi in modo naturale”. A dirlo è Giuseppe Ippolito, membro del Comitato Tecnico Scientifico e direttore scientifico dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, struttura di vertice in Italia nella lotta alle malattie infettive. L’esperto è intervenuto in un’intervista durante la trasmissione Radio anch’io e ha informato la popolazione sulle modalità in cui si svolgerà la vaccinazione anti-Covid nei prossimi mesi.

Secondo Ippolito le persone che hanno contratto il Covid dovranno monitorare spesso il livello dei loro anticorpi, questo in modo da intervenire se tali difese immunitarie contro il virus dovessero abbassarsi. Il professionista non esclude che potrebbe essere necessario un altro vaccino per tutte quelle persone che vedranno abbassarsi il livello di anticorpi al Sars-CoV-2. Se infatti questi scompaiono c’è il rischio che il paziente possa andare incontro ad una nuova, ipotetica, infezione.

L’esperto ha spiegato che ad oggi non si sa quanto dura l’immunità al Covid-19, e per questo c’è bisogno di ulteriori studi. Ippolito ha anche informato che tutte le persone dovranno fare almeno una doppia dose di vaccino: chi non risponderà ad una delle cura che saranno messe in commercio, sarà sottoposto ad un altro tipo di vaccinazione, sempre anti-Covid.

Ipotesi terza ondata

Il direttore dello Spallanzani inoltre non esclude l’arrivo di una terza ondata nei prossimi mesi. Secondo l’esperto tutto dipenderà dai nostri comportamenti che adotteremo nell’immediato futuro. Il professore ha spiegato che non bisogna fare come questa estate, quando c’è stato una sorta di “liberi tutti” che ha portato ad un innalzamento dei contagi in poche settimane.

Così come stanno facendo le autorità, anche Giuseppe Ippolito raccomanda ancora tanta attenzione. Proprio il professore nelle scorse settimane ha dichiarato che la pandemia resterà con noi almeno per tutto il 2021. Molto probabilmente secondo Ippolito nei prossimi mesi dovremo adottare altre restrizioni per contenere il contagio, almeno fino a quando il Covid non sarà debellato.

Giuseppe Ippolito, durante un’intervista apparsa nelle scorse settimane sul Corriere della Sera, ha affermato che gli asintomatici sono contagiosi, per questo c’è bisogno che tutti continuino a rispettare le regole. Il professore è stato categorico anche durante l’intervista a Radio anch’io, sostenendo che in questo periodo la “prudenza non è mai troppa”.