Giuliano Ferrara ricoverato dopo un infarto: operato d’urgenza, è grave

Giuliano Ferrara, 70 anni, si trova ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Misericordia di Grosseto. Il giornalista, da tempo ritiratosi dalla scena televisiva ma ancora molto attivo sulla carta stampata e sul web, si era sentito male nella notte. Erano all’incirca le 23.00 e Ferrara si trovava nella sua casa di Scansano, in Maremma, quando ha chiamato il 118 accusando forti dolori al torace.

Come appurato dai paramedici accorsi poco dopo, si trattava di un infarto. Giuliano Ferrara è stato trasportato immediatamente all’ospedale più vicino alla sua abitazione, il Misericordia di Grosseto, dove il personale medico non ha perso tempo: è stato infatti immediatamente sottoposto a un intervento di angioplastica che potrebbe avergli salvato la vita.

Malone nella notte per Giuliano Ferrara: il giornalista trasportato d’urgenza in ospedale

Il condizione tuttavia è d’obbligo. Attualmente, infatti, Ferrara si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiologica in condizioni gravi, seppur stazionarie. Il mondo della politica non ha mancato di far sentire il suo supporto e la sua vicinanza a colui che è considerato da più parti una vera e propria istituzione nel campo del giornalismo. Amato oppure odiato, Giuliano Ferrara è sempre stato rispettato da tutti per l’eloquio impeccabile, la veemenza e l’assenza di ipocrisia delle sue posizioni.

Proprio oggi Il Foglio, il quotidiano che ha fondato, ha pubblicato un suo articolo sulla corsa al Quirinale nel quale si dichiarava favorevole all’ipotesi Mario Draghi. Nelle ultime ore, a far sentire la loro vicinanza a Ferrara e alla sua famiglia sono stati tra gli altri l’ex premier e presidente dell’M5S Giuseppe Conte, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e la ministra Teresa Bellanova, sua grande amica, che ha pubblicato questo tweet commosso: “Giuliano, rimettiti in fretta. Abbiamo bisogno della tua intelligenza e della tua ironia”.

Per adesso non giungono nuovi aggiornamenti da Grosseto, e per attendere eventuali nuovi sviluppo bisognerà attendere il prossimo bollettino medico che verrà diramato presumibilmente in serata.