Giuliana Danzè, 26 anni, di Benevento, nota al pubblico per le sue partecipazioni ai programmi tv All together now 2 e The Voice, ha scelto di mostrarsi ai social con il volto mal ridotto, a seguito della violenza subita dal suo compagno.

La ragazza ha deciso di girare un videomessaggio,all’uscia dell’ospedale San Pio di Benevento, con il viso tumefatto ed un occhio gonfissimo,decidendo di avvalersi del video per raccontare e denunciare pubblicamente quanto accadutole.

Le parole di Giuliana

Giuliana dice che l’amore non è violenza ma sostegno reciproco, dice di non sentirsi in colpa e che le vittime di violenza non devono sentirsi colpevoli di qualcosa, lottando affinchè nessuna persona si senta come lei. “Se la mia denuncia può essere una forza per qualcuno, che arrivi il più lontano possibile. Un uomo, dopo aver toccato una donna, smette di essere uomo”.

Parole forti, le sue, che invitano a riflettere. La cantante, dopo aver ringraziato le persone che le sono state vicine e gli operatori sanitari, spera che il suo racconto, il suo coraggio, possano essere d’ispirazione affinchè altre donne,che subiscono violenze, trovino il coraggio di denunciare, invitando ad amarsi e rispettarsi senza aver paura. Giuliana dichiara che tornerà più forte di prima, piena di amore e di voglia di vivere, cantando e vivendo la musica con ancora più passione. “Siate forti”, conclude, “A tutte le donne: credete in voi stesse e non abbiate paura”.

Chi è Giuliana Danzè

Giuliana è una giovane cantante campana, originaria di Benevento, appassionatasi sin da bambina al mondo della musica. Ha partecipato al programma di Rai 1 “Ti lascio una canzone”, si è esibita come ospite a Sanremo. Ne 2018 la sua partecipazione a “The Voice”, mentre 2 anni dopo, l’arrivo in finale a “All together now”. Ha scritto un album di inediti che non sono stati ancora pubblicati.