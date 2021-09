“Papà sto arrivando, sono lì a minuti” ed era veramente a pochissimi minuti da casa, Giulia Segato, quando ha inviato un messaggio audio al padre, prima di essere coinvolta in un terribile incidente stradale che l’ha strappata per sempre all’affetto dei suoi familiari ed amici.

Quei pochi minuti sono diventati tanti, al punto che il padre ha deciso di ripercorrere la stessa strada all’inverso, ritrovando la sua figlia 29enne, senza vita, a poche centinaia di metri dalla casa dove viveva e dove la stavano aspettando.

La ricostruzione della tragedia

Giulia Segato è morta tragicamente nella notte tra giovedì e venerdì a causa di un incidente stradale a Fiesso d’Artico, in provincia di Venezia. Intorno a mezzanotte, la Lancia Ypsilon bianca che guidava la ragazza ha impattato contro un cordolo di cemento, schiantandosi contro un muretto e uccidendola.

La vittima era uscita da casa poche ore prima per trascorrere la serata con un amico e, come promesso ai genitori, stava rientrando presto ma un terribile gioco del destino ha voluto che il suo cuore smettesse di battere a pochi passi da casa. Il padre di Giulia, intervistato dal Corriere del Veneto, ha voluto ripercorrere gli istanti cruciali che hanno portato alla scoperta del corpo dell’adorata figlia.

E’ andato a cercarla ma, quando ha visto l’incidente, ha capito e quando l’ha vista aveva solo una mano scoperta dal lenzuolo. Si è avvicinato, l’ha toccata, si è sentito mancare. Un padre che non nasconde il dolore straziante della perdita della figlia, confessando che gli sembra di sentirla mentre rientra a casa.

L’uomo ha aggiunto di non riuscire a stare in quella casa enorme da solo, con sua moglie e che, probabilmente, decideranno di vendere tutto e di andare via. E poi i pensieri spaziano, come i rimorsi che, in realtà, non dovrebbe avere: quello di essere stato lontano da casa per lavoro e di non aver potuto trascorrere del tempo con Giulia.