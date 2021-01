Giubileo a Roma nel 2025: fondi dal Recovery Plan

Il settore turistico ha subito una brusca frenata durante l’epoca della pandemia. I siti storico artistici infatti sono chiusi da marzo, ma dal fondo salva stati del Recovery Plan verranno spesi quattro miliardi, per rilanciare i settori della cultura e del turismo in occasione del Giubileo del 2025.

Ci sarà infatti una modernizzazione, che va dalle catacombe di Villa Pamphilj ai mausolei dell’Appia Antica, dal cammino lungo la Via Francigena al parco archeologico di Villa Gordiani, passando per gli studios di Cinecittà, questi ultimi in particolare, subiranno un piano di investimento da 300 milioni, tra nuove tecnologie, digitalizzazione degli archivi e dei servizi e modernizzazione dei teatri.

Verranno restaurati moltissimi siti archeologi, per il recupero di percorsi e vie storiche. Si parte dal potenziamento delle aree turistico-culturali di 9 città italiane, dove spicca Roma con un progetto speciale di valorizzazione del Museo Nazionale Romano e del parco archeologico dell’Appia Antica.

Restauro e manutenzione straordinaria delle fontane di Roma. Il complesso archeologico d’età imperiale di Villa Gordiani sulla Prenestina, il grande Parco della Caffarella, le catacombe di Villa Pamphilj, preziose e mai aperte al pubblico, i complessi di Santa Pudenziana nel rione Monti e Santa Anastasia ai piedi del Palatino. Ancora, il sito dell’Excubitorium di Trastevere, il posto di guardia dei vigili della Roma imperiale, e sempre a Trastevere Santa Cecilia con i suoi cicli di affreschi, o i colombari di via Taranto.

L’idea è quella di valorizzare le suddette aree, anche per dare lavoro alle guide turistiche rimaste ferme, da mesi, che hanno protestato sotto a Palazzo Chigi, perchè rimaste fuori dagli aiuti nel decreto. Grazie anche al Giubileo, Roma vedrà una rinascita, un sistema capillare di rete e connessione, verranno infatti potenziati i sistemi digitali tramite app, riprogettate aree verdi e urbane e ci sarà una valorizzazione del territorio.