Giovani sempre più iperconnessi: su internet anche 24 ore al giorno

Cosa ne pensa l’autore

Martina Capit - Ribadisco che l'uso spropositato che fanno i giovani di internet e dei social network non porterà nulla di buono. Troppi casi avvengono oggi e i genitori non gli stanno vicino, non sanno quello che fanno, e di certo TikTok non è la risposta ai loro problemi. I ragazzi nativi digitali non sapranno più leggere un libro, né interfacciarsi con il mondo esterno, tutto diventerà per loro come un mondo virtuale.