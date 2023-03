Giovane ucciso in strada a Capurso, un testimone: "Lo hanno picchiato, poi è caduto"

Questa mattina Capurso, cittadina alle porte di Bari, si è svegliata frastornata, attonita. Una cittadina tranquilla, dove raramente la grande cronaca fa capolino, ma che in queste ore sta facendo parlare di sè a causa di un efferato delitto andato in scena nel tardo pomeriggio di ieri 16 marzo, attorno alle 18:40, quando un 29enne originario di Mola di Bari, Vito Caputo, è stato accoltellato a morte in via Casamassima, nei pressi del bar Classico.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri della locale stazione e dei colleghi del comando provinciale di Bari, che stanno cercando di ricostruire tutte le fasi dell’episodio delittuoso. A fornire forse dettagli utili all’inchiesta potrebbero essere i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Nel frattempo i militari dell’Arma hanno proceduto già ad ascoltare diverse persone, un testimone a tal proposito ha rilasciato delle dichiarazioni.

Delitto Capurso, parla un testimone

Secondo quanto si apprende dall’agenzia di informazione Ansa, pare che un testimone abbia rilasciato delle dichiarazioni. La persona in questione, titolare di una attività commerciale che si trova lì vicino, ha riferito che avrebbe visto dei ragazzi che si picchiavano, poi la vittima dell’accoltemento, dopo essere stata colpita, è caduta a terra.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, in quanto si è intuito da subito che la situazione fosse grave, a stretto giro sono arrivate anche le forze dell’ordine, ovvero i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Capurso. L’area del delitto è stata transennata in modo da impedire ai curiosi di avvicinarsi.

Da una prima, sommaria ricostruzione dei fatti operata in queste ore dagli inquirenti, pare che il 29enne sia stato colpito al culmine di un litigio cominciato con altre persone nella stessa Mola di Bari. Si sarebbe registrato anche un ferito che è stato trasportato all’ospedale di Venere a Bari, poi un’auto con a bordo altre persone, si presume fossero tre, si è lanciata all’inseguimento della vittima che è stata raggiunta a Capurso. Qui dopo essere stato picchiato, Caputo è stato colpito con un coltello. Per lui non vi è stato appunto nulla da fare, all’arrivo dei sanitari del 118 il ragazzo era già morto a causa delle gravi ferite riportate durante la colluttazione.