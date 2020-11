In occasione del 25 novembre, Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, CNA Impresa Donna ha scelto di promuovere la diffusione del 1522, numero unico antiviolenza. Parliamo di un numero gratuito, attivo 24 ore su 24 che, via chat o via telefono, accoglie le richieste di aiuto e dona sostegno delle vittime di violenze o stalking.

Ricordiamo che il servizio pubblico è stato promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento per le Pari opportunità.

Quest’anno, per sostenere il 1522, CNA Impresa Donna ha deciso di utilizzare lo stile della cartellonistica per la sicurezza, lo stesso che si tiene doverosamente esposto nelle bacheche aziendali, credendo che questa scelta sia coerente con il loro ruolo di rappresentanza datoriale e che ben rappresenti il senso di responsabilità collettiva che tutti dobbiamo condividere.

E’ per questi motivi che CNA Impresa Donna invita tutte le imprese associate a condividere, stampare il volantino e appenderlo sulle proprie bacheche aziendale in quanto farlo può salvare la vita.

Tutte le iniziative messe in campo da CNA Impresa Donna

Sono davvero numerose le iniziative realizzate da CNA Impresa Donna. Vediamole nel dettaglio: CNA Impresa Donna Emilia Romagna si occuperà di trattare l’imprenditoria e il lavoro femminile, così penalizzato dalla pandemia, creando occasioni di testimonianza, mentoring e solidarietà, nella convinzione che favorire l’autodeterminazione e l’indipendenza economica delle donne sia uno degli asset fondamentali per garantire la prevenzione e l’uscita dai percorsi di violenza.

CNA Impresa Donna Ferrara, invece, ha lanciato una web series intitolata “Tutta un’altra storia”, per raccontare delle storie a lieto fine di donne che ce l’hanno fatta nel raggiungimento dei loro obiettivi. CNA Impresa Donna Parma ha organizzato un ciclo di incontri, di cui il prossimo si terrà il 2 dicembre, intitolato “Reinventarsi nuove modalità di fare impresa ai tempi del Covid”.

CNA Impresa Donna Piacenza promuove il ciclo di iniziative “Un disegno di imprese” per imprenditori, manager e libere professioniste che vogliono migliorare e innovare la loro attività; CNA Impresa Donna Ravenna ha organizzato l’evento “Aspettando il Paradiso”, raccontando alcuni Canti dell’Inferno e del Paradiso attraverso una selezione di opere di mosaiciste che hanno dato vita al progetto “La Commedia in Bottega”, che si concluderà nel 2021, in occasione della Biennale del Mosaico.

Infine, CNA Impresa Donna Reggio Emilia, come ogni anno, sostiene l’associazione “Non da sola”che si occupa di violenza di genere, ospita donne scapapte di casa, battendosi per un governo che garantiscafondi di sostegno per la costruzione di un nuovo percorso di vita delle donne vittime di violenze.