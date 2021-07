Giornata internazionale degli UFO, gli oggetti volanti non identificati

Niente di nuovo per noi cresciuti 28 anni fa con X-Files, la serie tv con David Duchovny e Gillian Anderson, e con i cattivi di Indipendence Day, che siamo cresciuti con l’idea che la verità è la fuori, ma i veri fan degli UFO oggi festeggieranno una ricorrenza. Ricordate Roswell? Ebbene, era Il 2 luglio 1947, quando un oggetto non identificato precipitò al suolo, in questa località. La vicenda divenne presto famosa in quanto le prime notizie divulgate dai giornali ipotizzarono che si fosse verificato lo schianto di uno o più UFO.

Si parlò anche di ritrovamenti di forme di vita aliene che vennero nascoste nel Nevada, nell’Area 51, Gli elevati livelli di segretezza che circondano la base e il fatto che la sua esistenza sia solo vagamente ammessa dal governo statunitense ha reso questa base un tipico soggetto delle teorie del complotto e protagonista del folclore ufologico.

L’equazione di Drake, la formula matematica formulata nel 1961 dall’astrofisico statunitense Frank Drake in base alla quale si può calcolare – il numero di civiltà extraterrestri in grado di comunicare nella nostra galassia, dimostra che esse sono presenti. C’è stato un ultimo avvistamento dalla nave militare Omaha.

I marinai a bordo dell’Omaha hanno osservato almeno quattordici UFO che girano nel cielo sopra la nave a tutta velocità, “senza un’apparente fonte di propulsione” e con “accelerazione rapida”. Il governo non rilascia dichiarazioni, chiarendo che il tutto non proviene nè dagli STati Uniti, nè da Cina nè Russia.

Tutti gli appassionati del settore potranno ritrovarsi oggi, nella pagina facebook ufficiale, rispolverando vecchi classici dei film, e confrontandosi su vari temi, restando connessi secondo una unica grande verità: I want to believe, per cui tutti i detrattori sono pregati di rivolgersi altrove dal World Ufo Day, e lasciare anche ai neofiti la possibilità di credere che c’è qualcosa là fuori che ci sta aspettando.