Giornata della Memoria: il ritratto degli ultimi 11 sopravvissuti italiani all’Olocausto

Cosa ne pensa l’autore

Katia Lenti - L'orrore nazi-fascista, le torture, la morte nei campi di concentramento non devono essere dimenticati. Mi è capitato tante volte di ascoltare le testimonianze in tv di questi sopravvissuti e non ci sono parole per descrivere i loro sguardi, terrorizzati come allora, nel raccontare l'orrore provato sul corpo e rimasto impresso nelle loro anime.