Siamo a Pianfei, in provincia di Cuneo. Presso la ricevitoria “Gianmario Sicardi”, in piazza Vittorio Emanuele, si è verificata due giorni fa l’ingente vincita al SuperEnalotto, con il gioco “100×100” indetto dalla Sisal per il Natale 2018. Tutto il paese è in fibrillazione, ed il proprietario della ricevitoria è ancora incredulo.

Il gioco prevede la vincita di 100.000 euro per 100 fortunati giocatori che hanno acquistato i sei numeri fortunati più il numero susperstar prima del 22 dicembre 2018.

I 100 premi garantiti da 100.000 euro sono stati assegnati estraendo 100 codici di numeri e lettere, tra tutte le sequenze univoche associate alle combinazioni di SuperEnalotto e numero SuperStar, giocate per il concorso n. 153 del SuperEnalotto.

La vincita

Il fortunato giocatore pianfeiese, con soli 3 euro e quindi con due combinazioni di numeri e due superstar, festeggia il natale 2018 con 100.000 euro in tasca, insieme ad altri 99 fortunati vincitori in tutto il resto dello stivale italico.

La notizia è circolata velocissima in paese, data anche la grandezza dello stesso, 2132 abitanti. La cittadina piemontese, nota finora per i boschi di faggio, passa alla storia per l’ingente vincita occorsa nel mese corrente grazie a Sisal.

La divulgazione dei codici vincenti, e quindi dei 100.000 euro, è stata concomitante alla comunicazione della combinazione vincente di SuperEnalotto, più numero SuperStar, dell’estrazione di sabato 22 dicembre 2018. L’elenco dei codici univoci vincenti è reperibile sul sito ufficiale del concorso “www.superenalotto.it”.