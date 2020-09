Gino Bartali ricordato in un francobollo a vent’anni dalla sua scomparsa

Ancora nuove anticipazioni sulle prossime emissioni di francobolli, che arrivano allo sportello di Poste Italiane con una frequenza importante su input del Ministero dello Sviluppo Economico che ha competenza sulle carte valori postali per la programmazione e la stampa (curata sempre dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato).

Nella nuova infornata troviamo come titolo certamente appetibile anche fuori il collezionismo quello dedicato a Gino Bartali per la serie tematica “lo Sport” nel 20° anno della scomparsa (a Firenze il 5 maggio del 2000), relativo al valore della tariffa B (1,10 euro il costo) con tiratura in formato adesivo da quattrocentomila esemplari confezionati in fogli da quarantacinque curati dalla bozzettista Tiziana Trinca.

La vignetta, con in questo caso sullo sfondo una ruota di bicicletta, raffigura, a sinistra, Gino Bartali durante una gara, mentre, a destra, la sagoma di un ciclista interagisce idealmente con il grande ciclista italiano. Il francobollo esce il 3 ottobre, che per coincidenza sarà il giorno di apertura dell’edizione “post Covid” del Giro d’Italia numero 103.

Altra voce a tema sport il 6 ottobre per la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), nel centenario della fondazione. La vignetta riproduce il logo del centenario selezionato da un concorso riservato agli affiliati federali. Anche in questo caso con tariffa B, tiratura e fogli uguali per il Bartali. A curare il bozzetto in questo caso ci ha messo cura il Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Altri due francobolli per le “Eccellenze del sistema produttivo ed economico” saranno dedicati alle Industrie Toscanini S.r.l. nel centenario della fondazione, il primo ottobre, ed alla Pinifarina Modulo, nel 50° anniversario della presentazione al Salone dell’Automobile di Ginevra, giorno 8.

Come previsto dalle Linee Guida per l’emissione delle carte valori postali, l’immagine verrà pubblicata il giorno dell’emissione del francobollo. Verranno infine curate da Poste Italiane le iniziative relative al timbro del primo giorno di emissione, ed i prodotti correlati, primo fra tutti il bollettino descrittivo