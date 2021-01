Giallo sulla scomparsa di Khrystyna Novak, l’appello della madre: "Aiutatemi a trovarla"

Sono trascorsi 3 mesi dal 2 novembre, giorno in cui si perdono le tracce dell’ucraina 29enne Khrystyna Novak e il giallo attorno alla scomparsa della ragazza si fa sempre più fitto e intricato. Khrysyna scompare da Orentano, in provincia dsi Pisa, nel giorno dell’arresto per armi e droga del compagno, l’imprenditore 41enne spagnolo Airam Gonzales Negrim.

Ora la madre della giovane, la signora Inna, che vive in Ucraina, assistita dall’associazione Penelope, che le ha offerto l’aiuto dell’avvocatessa Daica Rometta, lancia un appello affinchè tutti la aiutino a ritrovare la figlia, a cui era tanto legata. La donna ha dichiarato: “Siamo molto legate, ci sentivamo anche 10 volte al giorno, sono certa che se avesse avuto la possibilità lei avrebbe già chiamato”. Inna è certa che sia successo qualcosa che ha impedito alla sua Khrystyna di contattarla.

Aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti

Intanto gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti, convinti che la scomparsa della ragazza ruoterebbe attorno all’arresto del compagno, con il quale conviveva, da poche settimane, in una villetta alla periferia di Castelfranco e con cui avrebbe voluto sposarsi, pur conoscendo l’uomo da soli 3 mesi.

Per gli inquirenti, Khrystyna sarebbe potuta essere l’ipotetico obiettivo di chi voleva o intimidire o vendicarsi nei confronti del suo compagno, che è in carcere per armi e droga, dissuandendolo dal fornire all’autorità giudiziaria informazioni sui traffici in cui era coinvolto. Nella villetta da cui la ragazza si è allontanata e non ha più fatto ritorno, sono stati eseguiti diversi sopralluoghi. I suoi affetti personali risultano presenti, mentre il cellulare non si trova.

Gli inquirenti hanno sequestrato, invece, il router wi-fi per sottoporlo a perizia e identificare chi è entrato nell’abitazione e ha agganciato la rete domestica. La 29enne ucraina è sparita per vendetta? Si vagliano tutti i dettagli di questo giallo al fine di capire se vi è un filo conduttore, un collegamento. tra la scomparsa della giovane e l’arresto del compagno.