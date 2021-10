Giallo Potenza: Dora si è aggrappata al parapetto ed era completamente nuda

Il rapporto tra Dora e Antonio si trascinava, tra alti e bassi, da almeno un anno. Si sono lasciati più volte, sono stati separati anche per mesi, ma poi era sufficiente una telefonata di lui per riappacificarsi. Li univano le stesse passioni: l’amore per i tatuaggi e le moto. Dora amava andare in moto e quindi Antonio le aveva regalato la patente.

Quel Venerdì sera, durante i festeggiamenti di laurea di un’amica, la coppia è sembrata affiatata, sempre abbracciati. Di certo, però, più tardi è successo qualcosa di terribile che ha determinato il volo di Dora dal quarto piano. I due giovani avevano iniziato a litigare già all’uscita della festa di Laurea ed anche quando sono rientrati a casa hanno continuato a discutere fino alle 2.15 ca. e, prima di andare a letto, i due ragazzi avrebbero iniziato a litigare in modo agitato.

Dora avrebbe quindi, secondo quanto riportato dal fidanzato, detto: “adesso la faccio finita”, forse solo una provocazione per Antonio, in ogni caso ha aperto il balcone e sembra che non sia riuscita a calcolare la distanza del muretto e non è riuscita a fermarsi, il fidanzato conclude dicendo che lui ha tentato di afferrarla senza riuscirci.

Poi, Antonio ha chiamato il 118 e quando i sanitari l’hanno soccorsa e portata in ospedale Dora respirava ancora. Emergono però dai rilievi dei carabinieri diverse situazioni degne di nota che potrebbero far vacillare il racconto del fidanzato; infatti, forse, Dora si sarebbe aggrappata al parapetto del balcone prima di precipitare. È una teoria su cui starebbe investigando la procura. I Ris hanno portato via gran parte della lamiera che copre il parapetto per cercare di determinare probabili tracce di Dna della giovane.

I carabinieri del reparto investigazioni scientifiche hanno lasciato la casa solo a tarda sera e quando hanno lasciato la mansarda hanno portato con loro ben cinque valigie di materiale che passeranno ai raggi x per cercare di trovare indizi validi e utili all’indagine. Un particolare svelato in queste ore è che Dora è caduta dal balcone completamente nuda.