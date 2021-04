Giallo di Caronia: Daniele Mondello chiede la verità sulla morte dei suoi Viviana e Gioele

Un giallo irrisolto quello della morte della bella dj Viviana Parisi e del piccolo Gioele, avvenuta lo scorso agosto nelle campagne di Caronia, vicino all’autostrada Messina-Palermo. Da allora Daniele Mondello, compagno della dj e papà di Giole, non ha mai spesso di cercare la verità sulla tragica morte della sua famiglia.

Cosa è accaduto realmente a questa madre e moglie e al suo splendido bambino? Anche l’avvocato aveva parlato delle ultime immagini di Viviana e Gioele, che restituiscono la scena di una mamma e un bambino in piena serenità e normalità. Le telecamere del condominio riprendono la donna e Gioele, mentre si avvicinano alla macchina, in quella maledetta mattina del 3 agosto, partendo da lì per non tornare più.

Lo strazio di Daniele Mondello

Daniele racconta di svegliarsi ogni notte alle 3…sempre a quell’ora, come se questo fosse un presentimento, come se quello fosse l’orario della loro morte. Con gli occhi lucidi, parla della sua Viviana, dei suoi occhi lucenti e del suo sorriso smagliante, descrivendola come una ragazza solare che amava la musica.

Infatti i due si sono conosciuti proprio nella discoteca in cui lei lavorava, durante una serata musicale, e tra di loro è scattato un colpo di fulmine, culminato con l’innamoramento e la nascita di Gioele. Una ragazza semplice. Viviana, ma con un grande cuore, che non si fermava mai e con la voglia sempre di divertirsi.

A Daniele mancano le parole per descrivere il suo bambino…un bimbo spensierato, vivace, molto tenero, che non aveva paura di niente, coraggioso. E’ forte il ricordo di quel maledetto 3 agosto, quando è arrivata la chiamata della polizia, con la comunicazione della targa della macchina di Viviana, sino alla ricerca e al ritrovamento dei corpi. In questi mesi diverse sono state le perizie che i consulenti della famiglia e della Procura di Patti, che segue le indagini, hanno effettuato sui resti, trovati a distanza di giorni. Ma ancora nessuna certezza, nessuna verità, quella che Daniele sta facendo di tutto per cercare. Proprio per Viviana e Gioele, probabilmente a fine mese, sarà pronta una produzione che Mondello sta facendo con un cantante.