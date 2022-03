Tragedia ieri mattina, martedì 22 marzo 2022, a Selva del Montello, in provincia di Treviso, che è diventata lo scenario di un macabro ritrovamento che è, per ora, un giallo.

Il corpo senza vita di un giovane culturista, Samuel Carletti, è stato rinvenuto, poco lontano da casa, in via Castagnè. Sono stati i suoi genitori,preoccupati per non aver visto rincasare il loro figlio 22enne, a mettersi disperatamente a cercarlo, fino all’agghiacciante scoperta del corpo esanime del loro ragazzo all’interno dell’auto ancora accesa, con dentro ancora il borsone della palestra.

La ricostruzione

Dopo l’allarme lanciato dai genitori, sul posto sono tempestivamente intervenuti il medico e gli infermieri del Suem 118 ma, purtroppo, non hanno potuto far altro che constarare l’avvenuto decesso del giovane. Samuel, dopo il diploma all’Itis Fermi di Treviso, per un periodo era stato dipendente di un’azienda di meccanica. In seguito aveva partecipato a un corso di personal trainer e diventarlo era il suo sogno. Il 22enne adorava stare in palestra…una passione, questa, ereditata dal padre, istruttore di kick boxing. Carletti voleva prendere il diploma, pur continuando, con la testa sulle spalle, a cercare un’occupazione compatibile con il suo diploma di studi.

La sua salma è stata portata presso l’obitorio dell’ospedale di Montebelluna, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria che, per accertare con esattezza le cause del decesso di Samuel, potrebbe ordinare l’effettuazione di un esame autoptico per provare a fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto al 22enne, in perfetta salute e amante dello sport.

Per il momento si parla di malore improvviso e l’ipotesi più accreditata è che Carletti, un ragazzo pacifico e tranquillo, sempre attentissimo a quello che mangiava e che beveva solo acqua, sia stato colpito improvvisamente da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Sul corpo non c’erano segni di violenza . Carletti,che da sei anni frequentava una palestra di Treviso e che, secondo i conoscenti, non avrebbe mai assunto sostanze che non fossero legali, aveva contratto il Covid 5 mesi fa.