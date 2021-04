Gettano sassi contro auto in transito: caccia ai vandali

Vandali gettano sassi contro le auto: la drammatica e preoccupante notizia arriva stavolta da Castelfidardo, dove nella nottata di martedì 27 aprile 2021 alcune macchine sono state danneggiate mentre transitavano in strada. Ritorna quindi la paura degli automobilisti per quello che appare come un gioco folle e mortale.

Potrebbero essere dei giovani adolescenti gli autori di quello che si spera non diventi una nuova inquietante e sconcertante moda e che non venga emulata da altri nel resto del territorio italiano. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Castelfidardo, qualcuno ha lanciato dei sassi contro delle autovetture in transito lungo via della Stazione.

Gli inquirenti che stanno indagando ritengono che il lancio delle pietre sia stato fatto dal monumento che si erge proprio sopra la strada che porta ad Osimo. Il proprietario dell’auto investita dai sassi è rimasto sotto shock. Il suo mezzo ha riportato dei danneggiamenti alla carrozzeria oltre che alla rottura di alcuni vetri.

In seguito all’improvviso quanto inaspettato impatto, il conducente della vettura danneggiata ha subito accostato e chiamato le forze dell’ordine. I Carabinieri sono intervenuti prontamente e fatto tutti i rilievi e le indagini del caso. La vittima ha sporto denuncia contro ignoti. Le indagini dei militari proseguono serrate, affinché vengano al più presto identificati gli esecutori del reato.

Da quanto si apprende per voce di alcuni esponenti del gruppo locale di Fratelli d’Italia, già da tempo si vociferava circa questi lanci di sassi sulla carreggiata. Rumors che sembra abbiano trovato una certezza proprio nei giorni scorsi. “L’unica cosa di cui siamo certi è che questo gioco potrebbe risultare fatale per i malcapitati” concludono i fidardesi.

Gli abitanti di Castelfidardo auspicano che le forze dell’ordine acciuffino quanto prima gli autori dei fatti, inoltre ci si dovrà mettere a confronto e cercare di capire il perché siano accaduti fatti del genere.