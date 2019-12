Gessica Notaro per la prima volta mostra il suo occhio lesionato

Gessica Notaro non ha mai smesso di mostrare i segni della terribile aggressione subita il 10 gennaio del2017, ad opera del suo ex fidanzato, Jorge Edson Tavares, condannato in appello a 15 anni e 20 giorni e, in occasione di un importante intervento chirurgico, ha utilizzato i social per far vedere per la prima volta il suo occhio sinistro, quello sfregiato dall’acido.

Nella sala di attesa della sala operatoria dell’ospedale Bufalini di Cesena, la ragazza riminese, pochi minuti prima dell’intervento di separazione delle due palpebre, cucite due anni fa, ha registrato un breve video nel quale solleva la sua benda e mostra quello che resta dei segni dell’aggressione di 3 anni fa.

Per Gessica non si tratta di un vero intervento, ma sicuramente è un giorno particolare per il lungo percorso riabilitativo che la ragazza sta percorrendo. In serata, è poi arrivato un post con alcune informazioni sull’esito di questo piccolo intervento.“È andato tutto bene. Grazie per tutto l’affetto che come sempre mi dimostrate”, ha esordito Gessica prima di entrare nel merito dell’intervento.

La ragazza ha spiegato che la separazione delle due palpebre cucite due anni fa si è resa necessaria per poter aprire l’occhio sinistro e controllare che la mucosa cucita sulla cornea stesse svolgendo al meglio la sua funzione. La ragazza ha dichiarato di aver sentito un po’ di dolore, scherzandoci su: “Diciamo che erano meglio un cappuccino e una brioche”.

Ha poi elogiato l’operato dei medici per la gestione dell’intervento e chiarito che l’occhio strutturalmente sta bene, ma ci vorrà ancora tempo per poterlo recuperare a livello funzionale, dopo un successivo trapianto di cornea da programmare nei prossimi mesi.

Gessica ha poi concluso raccontando che, dopo l’intervento, è tornata subito a casa e si è concessa una cena a base di sushi e, con la sua solita ironia, ha esclamato: “mica male no ????”.