Giallo al porto di Genova Prà, dove questa mattina un uomo di 50 anni, di nazionalità straniera, è stato trovato morto e con la gola tagliata a bordo di una nave che batte bandiera panamense. Secondo quanto si apprende il natante era adibito al trasporto di container. La portacontainer Adelaide, della compagnia Msc, era arrivata in porto nella serata di ieri. La vittima sarbbe stata trovata nella sala macchine della nave. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

Immediatamente le operazioni di carico e scarico sono state bloccate e sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno cominciato ad eseguire i rilievi del caso. Tutte le persone che si trovavano a bordo della nave hanno avuto l’ordine di non scendere dal natante per nessuna ragione, così come non è stato permesso a nessuno di salire a bordo, se non all’autorità giudiziaria. La richiesa di soccorso è arrivata questa mattina alla Capitaneia di Porto, i cui militari si sono precipitati anch’essi sul luogo del dramma.

Interrogatori in corso

La nave batte bandiera panamense. In queste ore personale della Questura sta sottoponendo ad interrogatorio i membri dell’equipaggio, questo per chiarire le circostanze del dramma. Da quanto si apprende pare che poco prima del ritrovamento del cadavere il 50enne sia stato visto con un coltello in mano.

A bordo c’erano 21 persone, le quali verranno sentite tutte dalla Polizia. Come detto non si esclude nessuna ipotesi, sia quella dell’omicidio che del gesto volontario. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note. Sotto shock i lavoratori della portacontainer alla notizia del dramma.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli circa l’episodio avvenuto quest’oggi a Genova. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine, che cercheranno di venire a capo di quanto accaduto. La vicenda ha destato sconcertato in tutto il capoluogo ligure.