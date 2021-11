Sta destando apprensione il focolaio di Covid-19 comparso presso una Rsa di Masone, in provincia di Genova, dove negli scorsi giorni 25 ospiti sono stati trovati positivi al coronavirus Sars-CoV-2. Tutti loro sono vaccinati con la terza dose, e per questo le loro condizioni non sono gravi. Tutti sono asintomatici o hanno pochi sintomi. Uno degli ospiti è stato ricoverato al Galliera con i tipici sintomi del Covid-19: le sue condizioni di salut sarebero buone.

Al momento, così come afferma Genova 24, sono due i casi definitavamente confermati. Il primo screening è stato effettuato con tamponi rapidi, dai quali si sono quindi riscontrate le 25 positività. Nella giornata di oggi dovrebbero arrivare gli esiti della maggior parte dei tamponi molecolari effettuati sugli ospiti e sul personale sanitario: dopo di ciò si potrà avere contezza ben precisa delle dimensioni del focolaio. Ieri pomeriggio è arrivato l’esito positivo di un tampone molecolare di uno degli utenti della struttura.

Operatori asintomatici

Sette operatori sanitari che lavorano nella struttura sono risultati inoltre positivi anch’essi al Covid-19. Sono tutti asintomatici, per cui le loro condizioni di salute sono buone, essendo vaccinati. Uno degli operatori ha anche un impiego presso un’altra Rsa nella vicina cittadina di Rossiglione.

La Asl sta monitorando costantemente la situazione, che ad oggi non presenta comunque nessuna criticità. Come già detto le condizioni di salute dei contagiati sarebbero buone, in quanto tutti completamente vaccinati. Gli ospiti della Rsa di Masone avevano ricevuto tutti la terza dose di vaccino lo scorso 16 novembre.

Per tutti i contatti diretti con i positivi è stata avviata la campagna di screening. Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli sulla situazione circa il focolaio nella Rsa in questione. In queste ultime settimane i contagi stanno cominciando a crescere anche nel nostro Paese, per questo la guardia deve rimanere altissima.