In questi tempi di pandemia dovuti all’emergenza Covid, sono molti coloro che ne negano l’esistenza. Sono i cosiddetti No Covid e No Mask che affermano non esista nessuna pandemia, nonostante tutte le vittime e continuano imperterriti a non indossarla. Una di queste persone ha subito una sanzione per aver difeso il figlio che non indossava la mascherina. Vediamo cosa è successo e come sono andati i fatti qui narrati.

Un padre farebbe di tutto per supportare e proteggere il figlio, ma in questo caso anche lui ha sbagliato. Si reca, infatti, in questura per difendere il figlio in quanto non ha accettato la sanzione comminata, ma viene a sua volta sanzionato. L’episodio è avvenuto a Genova, per la precisione in Via Corsi, a Sestri Ponente, dove le forze dell’ordine hanno fermato e sanzionato un uomo che non indossava la mascherina.

Non appena le forze dell’ordine, gli hanno detto di indossarla, si è rifiutato in quanto non crede alla pandemia. Dal momento che era anche senza documenti, è salito sulla volante dove è stato accompagnato alla questura più vicina. Durante il tragitto, non ha indossato neanche la cintura di sicurezza sbattendo la testa contro gli interni dell’auto di servizio.

Non appena giunto in questura, lo hanno identificato e sanzionato per le norme anti-Covid che non ha minimamente rispettato ed è tornato a casa. Non appena giunto alla sua abitazione, ha raccontato il fatto successo al padre che, a quel punto, si è recato anche lui in questura per lamentarsi della sanzione del figlio.

Il padre è giunto alla questura di Via Diaz non indossando neanche lui la mascherina, come vogliono le normative vigenti e, a quel punto, anche per la sua persona, le forze dell’ordine hanno dovuto sanzionarlo e multarlo. Sicuramente non si tratta di un caso isolato, in quanto purtroppo sono tantissimi coloro che si definiscono no mask per cui non sono disposti a indossare questo mezzo di protezione.