Lui, un imprenditore, aveva lasciato la sua imbarcazione incustodita, uno yatch, all’interno del Porto Antico di Genova, per cui tre persone, due uomini e una donna, hanno pensato di intrufolarsi dentro e organizzare un festino a base di musica e alcol. Per diverso tempo il party è andato avanti senza particolari problemi, tanto che i tre si erano parzialmente svestiti mettendosi a proprio agio. All’improvviso un amico dell’imprenditore si è accorto che qualcosa non andava.

Il proprietario dell’imbarcazione si trovava in Trentino per una vacanza, per cui è stato avvisato tempestivamente da un conoscente, che si è recato sul posto per verificare quanto stesse succedendo. Una volta vicino lo yatch, questa persona ha acceso lo smartphone cominciando a riprendere la scena. All’interno dell’imbarcazione ha scoperto i tre. Uno di loro si è visibilmente imbarazzato alla vista dell’amico del proprietario, che gli ha urlato di uscire immediatamente dal natante.

Video diventato virale

“Cosa ci fai qui? Vieni subito fuori!”– così ha urlato il “controllore” che si è recato nell’imbarcazione. Nella stanza da letto l’amico del proprietario ha trovato una donna distesa sul letto, mentre uno degli occupanti della barca ha implorato di non fargli del male, assicurando che se ne sarebbero andati subito.

Dell’accaduto è stato pubblicato anche un video, che in queste ore è divenuto virale sui social. Del fatto è stata informata anche la Guardia di Finanza del capoluogo ligure, che è riuscita ad identificare i tre abusivi, i quali adesso potranno dover rispondere di violazione di domicilio. I festaioli si sono spaventati alla vista della persona che è andata a controllare.

I tre speravano forse di farla franca, ma così non è stato. I rumori che provenivano dall’interno dell’imbarcazione erano più che sospetti, anche perchè si sapeva che il proprietario non era in zona. Il finale del party è stato quindi grottesco. Forse la prossima volta queste persone staranno più attente a dove organizzare una festa.