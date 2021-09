Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Ancora un decesso sospetto legato al vaccino anti Covid. Si tratta di casi che devono essere monitorati con attenzione, le indagini in questo senso servono per poter chiarire ogni dubbio. Dispiace tantissimo per questo 42enne deceduto in queste circostanze, ma saranno gli inquirenti a chiarire il tutto. Il vaccino resta per ora l'unica arma che abbiamo per poter uscire dall'emergenza sanitaria.