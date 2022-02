Don Paolo Romeo, parroco dell’abbazia Santo Stefano di Genova è morto a causa delle complicazioni apportate dalla malattia Covid-19. A darne notizie è la stampa locale e nazionale. L’uomo aveva 51 anni. Secondo quanto si apprende il sacerdote non si era voluto vaccinare contro il Sars-CoV-2 in quanto no-vax. Credeva infatti che nei vaccini attualmente in commercio ci fossero cellulare di feti abortiti. Questa sua convinzione, assolutamente priva di fondamento scientifico, lo ha portato a non fidarsi della medicina.

Da quanto è dato sapere, pare che le sue teorie trovassero terreno fertile all’interno di ambienti di origine lefebvriana. Don Paolo era ricoverato da un mese all’ospedale Galliera in rianimazione. Le sue condizioni erano molto gravi ma i medici hanno fatto di tutto per poterli salvare la vita. “Il nostro amato Don Paolo è salito al cielo circondato dall’affetto dei parenti e dalla preghiera di tutti i suoi fedeli”– così ha fatto sapere la parrocchia sulla sua pagina Facebook, dando notizia del decesso del sacerdote.

Le teorie del complotto contro i vaccini

Nonostante le posizioni di don Paolo fossero ultra-conservatrici, questo suo atteggiamento era comunque tollerato all’interno del mondo ecclesiale genovese. Si deve precisare che la Chiesa Cattolica è favorevole alle vaccinazioni anti Covid e lo stesso Santo Padre ha riferito che la distribuzione di questi sieri deve essere omogenea in tutto il mondo.

Don Paolo però non credeva a ciò. Il virus lo ha colpito all’improvviso e purtroppo il sacerdote ha contratto una forma grave di Covid, forma che si verifica spesso nei pazienti che non sono vaccinati. Basta guardare le cifre degli ospedali per capire la situazione: almeno l’80% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, oggi, non è stato sottoposto nemmeno ad una dose di vaccino.

I funerali di don Paolo Romeo si svolgeranno venerdì 4 febbraio e saranno presieduti dall’arcivescovo di Genova, Marco Tasca. La cerimonia funebre comincerà alle ore 10:00. Il rosario si terrà giovedì 3 febbraio alle ore 17:30. Le autorità locali e nazionali, in ogni regione, continuano a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di vaccinarsi contro il Covid-19.