Siamo a Genova. Qui gli agenti di polizia hanno denunciato un 32enne tunisino, fermato poco dopo il secondo furto. La vicenda potrebbe strappare qualche sorriso ma è pura realtà.

Il giovane sembrava pentito dopo aver rubato un bici, decidendo di restituirla al legittimo proprietario che intanto lo aveva rintracciato. Ma proprio sotto lo sguardo sgomento di quest’ultimo, ha deciso di passare all’attacco nuovamente, rubando una seconda bici.

La ricostruzione dell’accaduto

Il proprietario della prima bici ha deciso di raccontare l’accaduto alle forze dell’ordine. L’uomo si è visto sottrarre dal ladro la propria due ruote, una Garelli del valore di circa 2 mila euro…. un furto non da poco, avvenuto nella zona del Porto Antico. La bici era legata ad una rastrelliera e il ladro l’ha portata via.

Il legittimo proprietario si è messo subito sulle tracce dell’uomo. Poco dopo ha notato il 32enne a piedi, che stava spingendo proprio la sua bicicletta, lo ha avvicinato e ha preteso la restituzione del maltolto.Il tunisino ha consegnato la bici al proprietario senza dire una parola. Ma non contento, ha rotto la catena di un’altra bici per portarsela via. A quel punto, l’uomo, vittima del primo furto, lo ha fermato e chiamato la polizia che è intervenuta poco dopo sul posto.

Gli agenti di Polizia di Stato di Genova hanno denunciato il 32enne per ricettazione e furto aggravato continuato e hanno preso in custodia la seconda bici rubata che ora si trova sotto sequestro, in attesa di rintracciare il proprietario e restituirgli le due ruote. Un ladro temerario, che non ha avuto paura di nulla, sfidando la sorte per ben due volte prima di essere arrestato. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti sul caso, stabilendo le sorti dell’uomo e le motivazioni che lo hanno spinto a reiterare un simile furto di bici.