Non ce l’ha fatta la 18enne che negli scorsi giorni è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale San Martino di Genova con una trombosi cerebrale. Per la giovane questa condizione è risultata purtroppo fatale. La ragazza aveva ricevuto il vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca nella giornata del 25 maggio scorso. Alcuni giorni prima del ricovero, avvenuto domenica scorsa 6 giugno, si era presentata in ospedale con fotofobia e mal di testa. Poi era stata rimandata a casa, ma due giorni dopo si è di nuovo presentata in ospedale con difficoltà a muovere le mani e con ancora un forte mal di testa.

A questo punto, sottoposta ad una tac d’urgenza, la giovane è risultata positiva all’esame che rivelava la presenza di un trombo in testa. Immediatamente la 18enne è stata operata: sono state eseguite ben due operazioni delicatissime, questo in modo da rimuovere il trombo. Dall’operazione la ragazza non si è però mai risvegliata, e già dal pomeriggio di oggi circolava la notizia che le sue condizioni fossero ormai in netto peggioramento.

Lo strazio a Sestri Levante

Per motivi di privacy, e anche per rispetto alla famiglia, preferiamo non riportare le generalità della ragazza. Si tratta di una vicenda assolutamente delicata, sulla quale c’è già in corso un’inchiesta della magistratura, che mirerà a chiarire le cause del decesso della ragazza. La 18enne viveva a Sestri Levante e aveva ricevuto il vaccino in un hub di Chiavari. Il fascicolo d’inchiesta aperto dalla Procura, è bene precisarlo, non contiene ipotesi di reato.

Anche il sindaco della cittadina ligure, Valentina Ghio, ha confermato la notizia della morte della giovane vaccinata con AstraZeneca. L’amministrazione comunale fa sapere di stringersi attorno alla famiglia della vittima e di aver dato ordine di sospendere l’inaugurazione e tutti gli appuntamenti del Festival Andersen previsti per oggi.

La 18enne aveva deciso di sottoporsi volontariamente al vaccino durante uno dei tanti open day previsti dalla Regione. Si tratta del secondo decesso avvenuto in Liguria e legato presumibilmente alla somministrazione del vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca. Ad aprile era deceduta una 32enne genovese sempre a causa di una tromobosi cerebrale. E intanto si trova ricoverata in condizioni stabili una 34enne a Genova, che è stata ricoverata al San Martino con piastrine basse e poi sottoposta a fibrinolisi per alcuni trombi addominali effettivamente riscontrati. Anch’essa si era sottoposta alla vaccinazione anti Covid lo scorso 27 maggio.