Genova, incidente A12: poliziotti e soccorso stradale travolti da un TIR mentre soccorrevano un’automobilista

Era domenica mattina ed è stato il primo weekend dell’esodo estivo di turisti e cittadini italiani. Il rischio di incidenti è sempre alto ma, in condizioni di bollino rosso, o addirittura nero, il tutto può peggiorare. È quanto accaduto sull’autostrada A12 e, secondo le prime ricostruzioni due poliziotti e di un addetto al soccorso stradale, sono stati letteralmente travolti da un tir.

È successo all’altezza di Genova, tra Sestri Levante e Lavagna. Il mezzo pesante ha, infatti, travolto il furgone del soccorso stradale e la volante della polizia che in quel momento si erano fermati per prestare soccorso ad un’automobilista che era rimasto a piedi con l’auto a causa di un guasto in galleria.

Incidente in autostrada A12: feriti i poliziotti

L’addetto al soccorso stradale, un uomo di 50 anni circa, è in gravi condizioni ed è stato subito trasportato con l’elicottero all’ospedale San Martino di Genova. Sono stati diversi i traumi riportati, soprattutto all’altezza degli arti inferiori. A causa dell’incidente, il tratto di autostrada è rimasto chiuso per ore, come se già non bastasse il bollino nero e lo sciopero dei casellanti.

Si è espresso sull’accaduto Giovanni Toti, il governatore della Liguria, affermando che sono vicini agli operatori e poliziotti feriti e che sono in contatto continuo con l’ospedale per farsi aggiornare su quanto accaduto. Solo nel primo pomeriggio è stato possibile riaprire al traffico il tratto tra Sestri Levante e Lavagna.

I sindacati hanno iniziato a fare la voce grossa spiegando in un documento che ancora una volta si è verificato un episodio gravissimo: l’ennesimo incidente sul lavoro. La denuncia è rivolta particolarmente al fatto che le misure di sicurezza adottate non sono consone ai rischi che corrono gli operatori nel momento in cui sono fisicamente in mezzo alla strada per “dirigere” il traffico. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di salute dei feriti.