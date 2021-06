Ha provocato strazio, dolore e sgomento la morte di Camilla Canepa, la giovanissima ragazza ligure di 18 anni spirata in circostanze tutte da chiarire dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid-19. Come è risaputo, la giovane si era recata il 25 maggio scorso presso un hub vaccinale situato a Chiavari, dove aveva ricevuto il siero Vaxzevria prodotto da AstraZeneca. Dopo alcuni giorni si era sentita male, tanto che si era recata per ben due volte all’ospedale di Lavagna. Da qui, a seguito del riscontro di una emorragia cerebrale, venne trasferita all’ospedale di Genova dove venne sottoposta a due delicatissimi interventi chirurgici. La giovane però da allora non si è più ripresa, fino a quando poi è morta. Ma sulla vicenda ci sono molti aspetti da chiarire. Intanto nella giornata di oggi è stata eseguita l’autopsia sul corpo della 18enne.

L’esame, effettuato dal medico legale Luca Tajana e dall’ematologo Franco Piovella, ha dimostrato incontrovertibilmente che Camilla è deceduta a causa di una emorragia cerebrale. Il medico che l’ha operata ha riferito alla stampa nazionale che non aveva mai visto nulla del genere nei suoi anni di attività. Il cervello di Camilla era praticamente tutto cosparso di trombi. La magistratura vuole vederci chiaro, anche perché sembrerebbe che la ragazza soffrisse di una patologia ereditaria, chiamata piastrinopeni autoimmune del sangue. La malattia le provocava un abbassamento delle piastrine.

Ascoltati i genitori

Nel frattempo i genitori, tramite il loro avvocato, hanno fatto sapere che la loro figlia non soffrisse di alcuna patologia ereditaria. I pubblici ministeri di Genova, Francesca Rombolà e Stefano Puppo, hanno ascoltato questo pomeriggio i genitori di Camilla nel tentativo di ricostruire la storia clinica della ragazza.

Bisogna capire se la giovane sapesse o meno di aver questa malattia, visto che sulla cartella di anamesi non c’è scritto nulla, e anche se avesse avvisato il suo ginecologo di essere stata vaccinata contro il Covid con AstraZeneca. La ragazza, infatti, alcuni giorni dopo aver ricevuto il siero avrebbe cominciato una cura con alcuni medicinali ormonali, che potrebbero aver avuto un legame proprio con la somministrazione del siero.

Domani alle ore 16:00, a Sestri Levante, si terranno i funerali della giovane. Alle esequie parteciperà anche il sindaco Valentina Ghio. Il primo cittadino fa sapere che alle ore 12:00 è in programma un minuto di silenzio per ricordare Camilla. Gli uffici pubblici abbasseranno le bandiere a mezz’asta, così come anche le attività commerciali abbasseranno le saracinesce in segno di lutto.