Genova, Coronavirus: donna di 102 anni risultata positiva riesce a guarire

Non è un periodo facile per il nostro Paese, a causa dell’epidemia che sta investendo il mondo interno: il Coronavirus. Ma arriva una lieta notizia verificatasi nella città di Genova: è il caso della signora Lina, ultracentenaria che, risultata positiva al tampone, è riuscita a guarire dal Covid-19. A rendere nota la vicenda è stato il giornale “Il secolo XIX”, che ha parlato di una donna che ha affrontato tante sfide drammatiche nel corso della sua esistenza, riuscendo sempre a uscirne vincitrice.

Ha affrontato due guerre mondiali ed è stata una delle prime donne a divorziare, considerato che la legge sul divorzio è entrata in vigore solamente a partire dagli anni settanta. È riuscita a superare un altro ostacolo, alla vigilia del suo 103^esimo compleanno.

Una lieta notizia che può dare un “soffio di speranza”

Si tratta di una storia che può dare maggiore speranza per la lotta al Coronavirus, come testimoniano le parole del dottor Raffaele De Palma. Quest’ultimo si è espresso in questi termini parlando al quotidiano Il secolo XIX: “La sua storia è stata un soffio di speranza dentro la tempesta che stiamo vivendo”.

Dopo essere riuscita a superare questo ostacolo, i medici hanno soprannominato la signora Lina “Highlander”. La donna di 102 anni, che si trova in una casa di cura, ha cominciato ad avvertire i primi sintomi nelle due settimane precedenti, come ha ricordato una delle dottoresse che ha badato al suo caso. Si tratta di Vera Sicbaldi, la quale ha evidenziato le problematiche della paziente: “Ci siamo accorti che aveva problemi respiratori e il tampone per il Covid-19 è risultato positivo”.

La dottoressa ha continuato dicendo che c’era grande preoccupazione vista anche l’età: “Avevamo poche speranze, il coronavirus sugli anziani picchia più duro, ma non abbiamo fatto i conti con la tempra della signora Lina. È guarita senza bisogno delle terapie Covid-19”.