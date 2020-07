Genova, cinghiali rubano le pizze a un fattorino

Quasi non stupisce più la notizia dei cinghiali a Genova, che da molto tempo risiedono nella città in pianta stabile. Oramai sono diventati quasi appartenenti al tessuto sociale di Genova, una particolarità. Nonostante tutto però, questi maialini pelosi creano comunque non pochi danni e disagi; tanti sono gli esposti fatti nei vari comuni genovesi, lamentando delle strade poco pulite a causa degli ungulati.

Nonostante il lavoro da parte dei comuni per mantenere le strade pulite sia comunque impeccabile, molto spesso i cittadini di Genova sono costretti ad assistere a scenari davvero poco lusinghieri per la città, ovvero a immondizia sparsa ovunque, dato che i cinghiali, soprattutto la sera, quando sono intenti a cercare cibo, ribaltano cassonetti della spazzatura.

I danni più ingenti da parte dei cinghiali avvengono nei quartieri di Quezzi, Marassi e San Fruttuoso. Anche dei danni alle auto private: tante infatti sono state le auto che hanno subito danneggiamenti da parte dei cinghiali. La notizia di oggi, avvenuta qualche giorno fa, ha però dell’ironico, quanto meno per il video amatoriale, fatto dai residenti del quartiere San Fruttuoso, precisamente in via Berghini.

Nel video infatti, si vede un fattorino delle pizze consegnare una pizza presso un’abitazione, lasciando lo zaino incustodito per qualche minuto, con dentro altre pizze della prossima consegna. In poco tempo, l’odore emanato dalle pizze è stato intercettato dai cinghiali della zona, che si sono avvicinati con fare furtivo alla fonte del profumo invitante.

I cinghiali, in pochi secondi, sfilano la pizza dal baule, la addentano e scappano con la refurtiva in bocca. Poco può farci il fattorino, che al suo ritorno ritrova il baule completamente vuoto, con i cinghiali intenti a fuggire con le pizze in bocca. Una storia che, se non fosse stata ripresa in un video, fatto da un residente e divenuto subito virale in poco tempo, il fattorino avrebbe avuto difficoltà a raccontare.