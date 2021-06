Alcuni neonati, appena vengono alla luce o vivono alcuni mesi, devono già combattere tra la vita e la morte sperando che possano farcela e non soccombere. Spesso sono vittime di genitori che si accaniscono su di loro. Una bambina di 5 mesi sta lottando tra la vita e la morte in ospedale dopo che aveva un sacchetto di plastica intorno alla testa che ha rischiato di soffocarla. Vediamo come sono andati i fatti.

La bambina è ricoverata presso l’ospedale Gaslini di Genova dove le sue condizioni sono gravissime e appese a un filo. La bambina, di origine sassarese, di soli 5 mesi, è stata trovata dalla madre nel suo lettino con un sacchetto di plastica avvolto intorno alla testolina. Un sacchetto di plastica che le ha impedito di respirare facendole rischiare il soffocamento.

A dare la notizia dell’incidente della piccola è La Nuova Sardegna e il fatto risale a pochissimi giorni fa. È stata proprio la madre a rinvenire la bambina nel letto e, in attesa che arrivassero i soccorsi, ha provato a rianimarla, ma senza riuscirci. Proprio per questa ragione, è stata portata presso il reparto di pediatria dell’ospedale Aou di Sassari, ma le sue condizioni sono talmente peggiorate al punto che è stato necessario spostarla in una struttura specifica.

Proprio per il peggioramento delle sue condizioni, è stata poi trasferita via aereo all’ospedale Gaslini di Genova, considerato uno dei centri pediatrici maggiormente all’avanguardia di Italia. Ora è ancora in ospedale e le sue condizioni sono monitorate h24 dal personale sanitario che sta accertando e capendo il suo stato di salute.

In seguito ai fatti, la Procura di Sassari ha deciso di aprire un fascicolo e le forze dell’ordine stanno indagando e facendo accertamenti approfonditi per capire come sia stato possibile che la piccola avesse il sacchetto di plastica intorno alla vita. Nel frattempo, in attesa di ulteriori sviluppi, i genitori sono finiti sotto inchiesta.