Genova, bambina di tre anni precipita dal quinto piano e muore: era a casa da sola

Un dramma quello che si è consumato a Genova, dove una bambina di appena tre anni ha perso la vita precipitando dal quinto piano dell’abitazione in cui viveva con la famiglia. Ci troviamo nel centro storico della città, e per la piccola sono stati vani i soccorsi giunti sul posto, allertati dalle urla della madre disperata e dei passanti che hanno assistito alla scena.

La terribile vicenda si è consumata in vico San Marcellino, nel centro storico di Genova. Si trovava al quinto piano di una palazzina la bambina di tre anni originaria del Bangladesh che ha perso la vita. In quegli attimi, stando a quanto è stato raccontato anche agli inquirenti, la piccola si trovava a casa da sola.

A causa delle fredde temperature che hanno colpito Genova, e alle condizioni di salute della bambina che già aveva qualche linea di febbre, la madre ha deciso di lasciarla a casa da sola per qualche minuto, e di non portarla come sempre con sé mentre andava a prendere all’uscita da scuola i suoi due fratellini di 8 e 10 anni. Una scelta fatta per amore della figlia che ha portato ad una sorte inaspettata.

Forse la finestra del balcone era rotta e per questo è stato semplice per la bambina aprirla, o forse era già socchiusa: la cosa certa è che la piccola è riuscita ad affacciarsi per vedere la madre uscire di casa, e proprio in quel momento è accaduta la tragedia. Un forte urlo alle sue spalle è tutto ciò che ricorda la donna che, quando si è girata per vedere da dove provenisse, si è trovata di fronte al corpo della figlia. Disperata ha chiesto aiuto, ed alcuni passanti si sono fermati per tranquillizzarla e chiamare i soccorsi che sfortunatamente non sono stati sufficienti per salvare la vita della bambina, che si è spenta tra le braccia della madre.

In completo stato di shock, la madre della bambina è stata portata in questura, dove si stanno ancora svolgendo gli accertamenti per comprendere al meglio le dinamiche dell’incidente. Il pubblico ministero di turno, Marco Airoldi, sta ora indagando la donna per abbandono di minore seguito da morte.