Genova, bambina di 10 anni muore per Covid. L’ospedale: "Vi siamo vicino"

Purtroppo, sebbene il numero dei morti scenda, il Covid non risparmia nessuno. Bambini, anziani sono i soggetti maggiormente colpiti da questo terribile virus che sembra non dare tregua. I bambini, specie se già affetti da altre patologie e con problemi gravi, sono i soggetti che risentono in modo particolare di questo virus. A Genova, proprio a causa del Covid, la famiglia piange una bambina fragile di 10 anni. Vediamo la sua storia e l’immenso cordoglio dell’ospedale.

Una bambina originaria di Crema e considerata un soggetto fragile a causa di una polmonite, ha contratto il virus del Covid per cui non c’è stato più nulla da fare. La piccola era ricoverata da un mese circa all’Ospedale Gaslini di Genova a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La piccola aveva già una polmonite per via del Covid per poi soffrire di sindrome autoinfiammatoria sistemica, caratterizzata da vasculite ed immunodeficienza (deficit di ADA2).

La piccola si era contagiata in famiglia per poi essere trasportata prima a Pavia e, in un secondo momento, a Genova proprio perché le sue condizioni stavano peggiorando a ogni momento. Per proteggere il polmone, lo staff del Gaslini ha tentato l’ECMO, un supporto extracorporeo per l’ossigenazione del cuore e dei polmoni.

Dopo tre giorni dall’ECMO, in base a quanto si legge nel comunicato del Gaslini, la bambina “ha sviluppato un quadro di emorragia digestiva e disfunzione multiorgano non controllabile nonostante la massimizzazione dei supporti vitali”. La direzione del nosocomio è vicino alla famiglia ed esprime il dolore per la sua perdita.

Un caso del genere si è già verificato a Bologna, sempre ai danni di una bambina di 11 anni deceduta in seguito a complicanze per il Covid. La piccola aveva già dei problemi pregressi, come problemi al cuore che, contraendo il virus, hanno peggiorato la sua difficile e precaria situazione di salute.