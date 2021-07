Genova, bambina abbandonata nella Culla della vita: ora è pronta per l’affido

A Genova, accanto all’ospedale, è stata trovata una bambina di pochi giorni di vita nella Culla per la vita insieme a dei pannolini in modo che chi la trovasse potesse prendersi cura di lei. Non si sa ancora chi sia il responsabile, ma in base a quanto riporta Il Secolo XIX la bambina è stata ritrovata intorno alle 21 del giorno precedente. I medici dell’ospedale si sono resi conto della bambina dal momento che è stato dato l’allarme.

La Culla per la vita, dove è stata trovata la neonata, è un dispositivo che esiste dal 2008 vicino a Villa Scassi, ma che finora non è mai stato usato. Un oggetto donato dai Lions della città ligure che si usa per per permettere a chi non può dare amore e non ha i mezzi per sostentarlo di affidare la piccola alle cure di altri, proprio come ha fatto colui o colei che ha deciso di lasciarla nei pressi della struttura.

Il Primario di Ostetricia, Gabriele Vallarino, si esprime in questi termini riguardo al ritrovamento della bambina: “Devo ringraziare la donna che ce l’ha consegnata perché lo ha fatto nel modo migliore possibile. Ha fatto un sacrificio per dare un’esistenza migliore alla sua piccola”. La bambina sta bene, le sue condizioni sono ottimali ed è affidata alla Procura della Repubblica in modo da cominciare un percorso per la sua adozione e affido.

La Culla della vita è stata assolutamente fondamentale per la salute e il benessere della piccola. Non si tratta di una novità, come molti potrebbero pensare, ma di un dispositivo che esiste da parecchio tempo. Prima prendeva il nome di Ruota degli Esposti e permetteva di proteggere i piccoli appena nati, mentre oggi ha assunto un altro valore. La Culla della vita permette di dare un futuro sin dalla nascita a quei neonati i cui genitori non hanno disponibilità per poterlo fare.

Grazie a questa Culla per la vita che funziona in modo anonimo, si garantisce il massimo della sicurezza e del futuro a queste creature. Inoltre, dispone di una serie di funzioni e accessori che permettono una salvaguardia del bambino e il suo totale benessere. Sono tantissime le regioni ad avere questi dispositivi e la regione Liguria ne ha ben 5 distribuiti un po’ ovunque.