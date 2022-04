A Chiavari, in provincia di Genova, una madre sta vivendo attimi e momenti di angoscia dal momento che, da circa 10 giorni, non ha più notizie della figlia 14enne scomparsa. La ragazzina, in base a quanto racconta la madre, si sarebbe allontanata volontariamente dopo aver passato una domenica pomeriggio insieme ai nonni, ma da quel momento si sono perse le tracce. Qui l’appello e disperazione della madre della giovane.

La madre ha lanciato un appello sul Secolo XIX con queste parole: “Non sappiamo nulla da dieci giorni. Se stia bene, dove sia andata. E ogni giorno che passa è sempre peggio. Sappiamo che non ha il cellulare con sé. Ha soltanto quattordici anni, io chiedo aiuto a chiunque possa averla vista o incontrata”.

La figlia avrebbe dovuto tornare a casa in serata, ma non è mai tornata. Ha lasciato tutte le sue cose ed effetti personali nell’alloggio, compreso il cellulare e da quel momento non si sa più nulla e si sono perse le sue tracce. La figlia è scomparsa dal 27 marzo da quando ha fatto visita ai nonni trascorrendo un pomeriggio allegro insieme a loro.

I nonni l’hanno poi accompagnata a Chiavari, ma da allora non ci sono tracce della 14enne. Non si ha nessuna traccia di questa ragazzina dal momento che gli amici non l’hanno vista, nessuno sa dove sia e non è possibile mettersi in contatto con lei proprio perché non ha con sé il cellulare. La madre lancia un appello chiedendo a chiunque la veda, di contattarla in modo da sapere se sta bene.

La madre pensa si sia allontanata di sua spontanea volontà, magari seguendo qualcuno, forse un amico. Sono stati contattati anche i Carabinieri che stanno facendo tutti gli accertamenti del caso. La genitrice è disperata, non sa più cosa fare e vorrebbe capire se sta bene, dove dorme e se mangia. Implora aiuto dal momento che “la mia non è più vita”.