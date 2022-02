Genitori no-vax rifiutano una emotrasfusione per il loro bambino da donatori vaccinati contro il Covid

Li hanno paragonati ai Testimoni di Geova perché, proprio come i Testimoni di Geova rifiutano le emotrasfusioni, loro rifiutano i vaccini contro il Covid. Stiamo parlando dei no-vax che adesso rifiutano non solo il siero anti-virus, ma rifiutano anche di ricevere trasfusioni di sangue da persone vaccinate contro il coronavirus.

E’ successo a Bologna, dove i genitori di un bambino bisognoso di un intervento al cuore hanno rifiutato una emotrasfusione da parte di donatori immunizzati con il siero. Sembra una storia che arriva da un contesto religioso impregnato di fanatismo e di esaltazione, solo che qui la religione non c’entra nulla: c’entrano i teoremi complottisti di gente che si lascia condizionare da tesi prive di fondamenta.

La vicenda ha preso una brutta piega qualche settimana fa, quando i genitori hanno comunicato ai medici che non avrebbero accettato per il loro figlio sangue proveniente dai vaccinati. La richiesta è stata poi condivisa sui social network dove la coppia ha lanciato un appello affinché potenziali donatori no-vax si facessero avanti. L’appello è stato raccolto da una quarantina di persone.

La questione ha portato alla luce un problema che fino a ieri sembrava circoscritto a gruppi religiosi mossi da convinzioni bibliche. Solo che qui la Bibbia non c’entra nulla: c’entra la paura di chi teme che il sangue dei vaccinati possa compromettere la salute dei loro figli. Un timore promosso dalla cattiva informazione che circola sul web, dove persone con la quinta elementare si improvvisano virologi e infettivologi.

L’ospedale, in accordo con il centro trasfusionale, ha negato la richiesta perché le donazioni di sangue seguono rigidi protocolli di legge che servono proprio per garantire che il sangue sia esente da rischi di infezioni. Questo però non è bastato a mamma e papà che si sono rivolti a un avvocato, obbligando i tribunali a doversi adesso esprimere sulla vicenda.

La nota curiosa (ma forse non tanto) è che Il Resto Del Carlino ha scritto che i genitori del bambino rifiutano il sangue per motivi religiosi, basandosi su affermazioni che “non hanno alcun riscontro scientifico”, ovvero che i vaccini sarebbero ottenuti usando embrioni umani. Una convinzione ai limiti della fantascienza che, unita a convinzioni religiose sbagliate, stanno generando un mix esplosivo e pericoloso.