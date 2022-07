Gelati ritirati d’urgenza dal mercato: "Rischio convulsioni e mal di testa". Il marchio da evitare

Ascolta questo articolo

In questo periodo in Italia si stanno diffondendo notizie circa il ritiro di diversi prodotti alimentari in cui sono state riscontrare sostanze pericolose per la salute umana. Ha fatto specie ad esempio il caso degli ovetti Shoko Bons prodotti dalla Kinder-Ferrero. Il consumo di questo prodotto, soprattutto in Gran Bretagna e altri Paesi europei è stato collegato all’insorgere dell’infezione salmonellosi. Visto che l’azienda è sempre attenta a tali situazioni, il prodotto è stato ritirato dal mercato, ovviamente come spesso avviene in questi casi si tratta solo di alcuni lotti di prodotto.

Nel nostro Paese in quel caso non si verificarono dei casi di intossicazione, ma la Ferrero decise di bloccare il lavoro di uno stabilimento in Belgio fino a quando poi la situazione non è rientrata. I prodotti vengono spesso ritirati dal mercato questo perchè periodicamente vengono fatti dei controlli, diverso tempo fa anche i gelati Twix, Bounty e M&M’s, prodotti dalla Mars, vennero ritirati dal mercato. In queste ore un altro marchio di gelati ha subito la stessa sorte.

Gelato ritirato dal mercato

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, in queste ore un altro prodotto, sempre un gelato quindi, è stato ritirato in via del tutto precauzionale dal mercato. Si tratta soltanto di un lotto, il quale consumandolo si potrebbe andare incontro a seri problemi di salute a causa di una sostanza.

I supermercati Cadoro hanno infatti segnalato il richiamo del prodotto a marchio Häagen-Dazs. Si tratta di un gelato venduto in barattoli al gusto vaniglia con la data di scadenza 16/02/2023 e codice EAN 3415581101935. Chi ha acquistato il prodotto è pregato di riportarlo al supermercato in cui è stato acquistato.

Il gelato potrebbe infatti contenere tracce di ossido di etilene, una sostanza che viene utilizzata in questi tipi di prodotto per sterilizzare gli alimenti termolabili. Proprio l’ossido di etilene qualche mese fa aveva causato il richiamo di alcuni lotti di gelati Twix, Bounty e M&M’s. L’ossido di etilene in talune quantità può essere tossico per l’essere umano a favorire l’insorgere di sintomi quali mal di testa e convulsioni.